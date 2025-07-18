Предоставление преимуществ недопустимо – Минобороны не поддержало законопроект о разрешении временно бронировать мужчин, не состоящих на учете в ТЦК

Минобороны предоставило критические замечания на законопроект, по которому военнообязанным, нарушившим законодательство о мобилизации – в частности, находящимся в «розыске» ТЦК, разрешат оформлять бронирование на критически важных предприятиях.

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В Министерстве обороны не поддержали законопроект 13335, которым, как писала «Судебно-юридическая газета», предлагается разрешить временно брать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронирование работникам, которые не имеют военно-учетного документа, не состоят на воинском учете, не уточнили персональные данные или же вообще находятся в «розыске» ТЦК.

Напомним, что этот законопроект уже рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

«Предоставление преимуществ работникам предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, перед военнообязанными, подлежащими бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», является недопустимым», — говорится в заключении Министерства обороны.

Как отмечает Минобороны, в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения» 13335 предусматривается дополнение статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» нормами относительно бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными, у которых:

отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;

не состоит на воинском учете;

не уточнил персональные данные;

находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса).

«В то же время отмечаем, что бронирование военнообязанных осуществляется с учетом, в частности, наличия у военнообязанных военно-учетных документов, пребывания на воинском учете и соблюдения ими правил воинского учета», — отметили в Минобороны.

Напомним, что инициаторами законопроекта 13335 выступила довольно широкая группа депутатов: Давид Арахамия, Александр Завитневич, Галина Янченко, Роман Костенко, Юрий Здебский и другие.

Замечания Минобороны датированы июнем 2025 года, в то время как заключение Комитета ВР по вопросам нацбезопасности о рекомендации парламенту принять законопроект в первом чтении было внесено 8 июля.

Авторы объяснили необходимость принятия этого законопроекта тем, что при осуществлении мероприятий по бронированию субъекты, определенные критически важными, сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между принятием решения об определении предприятия критически важным и принятием соответствующего решения о бронировании.

При этом депутаты предлагают, чтобы продолжительность такого бронирования не превышала 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставлялась не более одного раза за один календарный год.

Соответственно, в Законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного состояния» предлагается установить, что критически важные субъекты имеют право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не состоит на учете в районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, на время прохождения срока испытания при приеме на работу. И это не будет считаться нарушением должностными лицами законодательства о мобилизации.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», мужчинам, которые своевременно уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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