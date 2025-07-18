В Киеве открыли апелляционное производство по жалобе в деле о признании двух мужчин супругами

Деснянский районный суд вынес решение в их пользу, признав факт их совместного проживания как одной семьи.

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Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы в деле, касающемся признания фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Ранее Деснянский районный суд вынес решение в их пользу, признав факт их совместного проживания как одной семьи.

Как сообщила общественная организация «Инсайт», апелляцию подали представители общественного движения «Все вместе», в частности его спикер Руслан Кухарчук. В «Инсайте» подчеркнули, что апеллянты не являлись стороной производства, однако решили обжаловать решение суда первой инстанции.

«Это НЕ ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Это не возмущение пострадавшей стороны. Это — очередное шоу от людей, которые давно пытаются навязать всем свою «единственно правильную мораль», подорвать законное решение суда, а по сути — просто затянуть дело», — говорится в заявлении.

Юристы отмечают: согласно правовым позициям Верховного Суда, лица, не принимавшие участия в деле, могут подать апелляцию только в случае, если докажут прямую связь решения суда с их правами или интересами. При отсутствии такой связи производство может быть закрыто.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о первом в Украине судебном решении по установлению фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Один из мужчин с 2024 года находился на дипломатической службе за границей в долгосрочной командировке и пытался получить разрешение на воссоединение с партнером, который в настоящее время находится в Украине. Однако Министерство иностранных дел Украины в 2024 году отказалось направить гражданского партнера дипломата в командировку за границу как члена семьи дипломата, поскольку украинское законодательство признает брак только как союз мужчины и женщины. В связи с этим пара решила обратиться в суд с требованием признать факт существования брачных отношений между ними.

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