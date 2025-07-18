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После перезагрузки Кабмина придется вносить изменения в порядок использования бюджета на центры единства украинцев за рубежом

14:00, 18 июля 2025
Ранее правительство определило порядок использования бюджетных средств на развитие центров единства украинцев за рубежом, получателем которых является «Агентство национального единства», которое, как указано в постановлении, относится к сфере управления Миннацединства.
После перезагрузки Кабмина придется вносить изменения в порядок использования бюджета на центры единства украинцев за рубежом
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Как известно, 17 июля Верховная Рада назначила Дениса Улютина Министром социальной политики, семьи и единства. Судя по названию должности, Министерство национального единства «вольется» в Минсоцполитики. Очевидно, это потребует внесения изменений в ряд актов, в частности, постановление Кабмина, которым он недавно урегулировал вопросы использования бюджетных средств на развитие центров единства украинцев за рубежом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин накануне отставки по предложению Миннацединства утвердил постановление от 14 июля №841 об экспериментальном проекте по развитию сети центров единства украинцев за рубежом, реализация которого рассчитана на 2 года. В частности, порядок использования средств по бюджетной программе «Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействию их возвращению в Украину».

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Миннацединство. Получателем бюджетных средств является государственное некоммерческое предприятие «Агентство национального единства», которое, как указано в постановлении, относится к сфере управления Миннацединства.

Бюджетные средства направляются на:

  • обеспечение деятельности Агентства, в частности оплату труда штатных сотрудников Агентства и их служебных командировок;
  • выплату вознаграждения по гражданско-правовым договорам;
  • приобретение, содержание и аренду транспортных средств и имущества;
  • оплату услуг финансовых учреждений;
  • оплату аренды помещений, транспортных услуг, услуг связи;
  • заказ услуг по разработке, ведению и администрированию информационно-коммуникационных систем;
  • оплату юридических и консультационных услуг, рекламных услуг, услуг по охране территории;
  • оплату обучения, связанного с деятельностью Агентства;
  • обеспечение реализации экспериментального проекта в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом, утвержденного постановлением Кабмина от 14 июля 2025 г. №841;

Оплата Агентством услуг по поддержке украинцев за рубежом и содействию их возвращению в Украину, которые не связаны с реализацией экспериментального проекта, а именно услуг по:

  • переводу с иностранных языков и на иностранные языки готовой информационной продукции;
  • формированию и изучению общественного мнения;
  • подбору, поиску, фиксации и обработке информационных данных и материалов, систематическому наблюдению, сбору, проведению оценки информации, разработке, наполнению и поддержке программного обеспечения, баз данных, проведению анализа, отбору, сопоставлению и обработке фактов и информации;
  • изготовлению и доставке информационных стендов и конструкций для размещения в государственных органах, учреждениях и организациях информационных материалов и продукции;
  • производству и постпроизводству, распространению и демонстрации полиграфической, издательской, аудио- и видеоинформационной продукции;
  • проведению информационно-аналитических исследований и других комплексных мероприятий информационного характера, в частности разработке стратегии, определению целевой аудитории и уровня удовлетворенности, выбору коммуникационных инструментов;
  • проведению и организации информационных, коммуникационных кампаний и проектов, публичных мероприятий, в том числе международных, всеукраинских конференций, заседаний за круглым столом, публичных обсуждений, стратегических сессий, селекторных совещаний, пресс-конференций, медиа-мостов, телемарафонов, презентаций (в части оплаты услуг по аренде помещений, обеспечению участников необходимыми материалами и других услуг, непосредственно связанных с проведением мероприятий).

Распределение бюджетных средств осуществляется Миннацединством в соответствии с поданными Агентством обоснованиями потребности в средствах и детальными расчетами расходов.

Также определено, что:

  • Поставщик услуг центра единства — гражданин Украины или другое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, с которыми для выполнения основных задач центра единства между ними и государственным некоммерческим предприятием «Агентство национального единства», которое относится к сфере управления Миннацединства, заключен гражданско-правовой договор.
  • Сотрудник центра единства — гражданин Украины или другое физическое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, состоящие в трудовых правоотношениях с Агентством и обеспечивающие деятельность центра единства.
  • Украинцы за рубежом — граждане Украины, постоянно или временно проживающие на территории другого государства, зарубежные украинцы — граждане другого государства или лица без гражданства, имеющие украинское этническое происхождение или происходящие из Украины.
  • Центр единства — структурное подразделение Агентства или юридическое лицо иной организационно-правовой формы, образованное в соответствии с законодательством иностранного государства, обеспечивающее выполнение задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и способствующее их возвращению в Украину, функционирующие на определенной Агентством территории (в помещении, здании или сооружении, расположенном за рубежом).

Правительство установило, что «Агентство национального единства» открывает счет в органе Казначейства для осуществления оплаты в национальной валюте товаров, работ и услуг для центров единства. Также оно открывает текущий счет в АО «Укрэксимбанк» для осуществления расчетов в иностранной валюте за товары, работы и услуги для центров единства. Валютой платежей является валюта страны размещения центра единства.

На основании заключенных договоров о закупке товаров, работ и услуг Агентство подает в орган Казначейства платежную инструкцию на перечисление средств с соответствующего счета в национальной валюте, открытого Агентством в органе Казначейства, на текущий счет Агентства в АО «Укрэксимбанк» для закупки иностранной валюты и перечисления поставщику (исполнителю, поставщику) товаров, работ и услуг на счет, открытый в стране размещения центра единства.

АО «Укрэксимбанк» после получения от Агентства заявления на покупку иностранной валюты осуществляет ее покупку по официальному курсу Национального банка, установленному на дату проведения операции, в соответствии с условиями и порядком конвертации (обмена) гривны на иностранную валюту, установленных Национальным банком в соответствии с законодательством о валютном регулировании.

Агентство подает АО «Укрэксимбанк» платежные инструкции для перечисления средств на текущий счет поставщика (исполнителя, поставщика) товаров, работ и услуг для центров единства, указанный в договоре, заключенном между таким поставщиком (исполнителем, поставщиком) и Агентством.

Оплата услуг по заключенным гражданско-правовым и/или внешнеэкономическим договорам осуществляется в национальной или иностранной валюте путем перечисления Агентством средств на счета поставщиков услуг центров единства, открытые в банках Украины или банковских учреждениях иностранных государств.

Автор: Наталя Мамченко

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