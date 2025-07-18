После перезагрузки Кабмина придется вносить изменения в порядок использования бюджета на центры единства украинцев за рубежом

Ранее правительство определило порядок использования бюджетных средств на развитие центров единства украинцев за рубежом, получателем которых является «Агентство национального единства», которое, как указано в постановлении, относится к сфере управления Миннацединства.

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Как известно, 17 июля Верховная Рада назначила Дениса Улютина Министром социальной политики, семьи и единства. Судя по названию должности, Министерство национального единства «вольется» в Минсоцполитики. Очевидно, это потребует внесения изменений в ряд актов, в частности, постановление Кабмина, которым он недавно урегулировал вопросы использования бюджетных средств на развитие центров единства украинцев за рубежом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин накануне отставки по предложению Миннацединства утвердил постановление от 14 июля №841 об экспериментальном проекте по развитию сети центров единства украинцев за рубежом, реализация которого рассчитана на 2 года. В частности, порядок использования средств по бюджетной программе «Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействию их возвращению в Украину».

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Миннацединство. Получателем бюджетных средств является государственное некоммерческое предприятие «Агентство национального единства», которое, как указано в постановлении, относится к сфере управления Миннацединства.

Бюджетные средства направляются на:

обеспечение деятельности Агентства, в частности оплату труда штатных сотрудников Агентства и их служебных командировок;

выплату вознаграждения по гражданско-правовым договорам;

приобретение, содержание и аренду транспортных средств и имущества;

оплату услуг финансовых учреждений;

оплату аренды помещений, транспортных услуг, услуг связи;

заказ услуг по разработке, ведению и администрированию информационно-коммуникационных систем;

оплату юридических и консультационных услуг, рекламных услуг, услуг по охране территории;

оплату обучения, связанного с деятельностью Агентства;

обеспечение реализации экспериментального проекта в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом, утвержденного постановлением Кабмина от 14 июля 2025 г. №841;

Оплата Агентством услуг по поддержке украинцев за рубежом и содействию их возвращению в Украину, которые не связаны с реализацией экспериментального проекта, а именно услуг по:

переводу с иностранных языков и на иностранные языки готовой информационной продукции;

формированию и изучению общественного мнения;

подбору, поиску, фиксации и обработке информационных данных и материалов, систематическому наблюдению, сбору, проведению оценки информации, разработке, наполнению и поддержке программного обеспечения, баз данных, проведению анализа, отбору, сопоставлению и обработке фактов и информации;

изготовлению и доставке информационных стендов и конструкций для размещения в государственных органах, учреждениях и организациях информационных материалов и продукции;

производству и постпроизводству, распространению и демонстрации полиграфической, издательской, аудио- и видеоинформационной продукции;

проведению информационно-аналитических исследований и других комплексных мероприятий информационного характера, в частности разработке стратегии, определению целевой аудитории и уровня удовлетворенности, выбору коммуникационных инструментов;

проведению и организации информационных, коммуникационных кампаний и проектов, публичных мероприятий, в том числе международных, всеукраинских конференций, заседаний за круглым столом, публичных обсуждений, стратегических сессий, селекторных совещаний, пресс-конференций, медиа-мостов, телемарафонов, презентаций (в части оплаты услуг по аренде помещений, обеспечению участников необходимыми материалами и других услуг, непосредственно связанных с проведением мероприятий).

Распределение бюджетных средств осуществляется Миннацединством в соответствии с поданными Агентством обоснованиями потребности в средствах и детальными расчетами расходов.

Также определено, что:

Поставщик услуг центра единства — гражданин Украины или другое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, с которыми для выполнения основных задач центра единства между ними и государственным некоммерческим предприятием «Агентство национального единства», которое относится к сфере управления Миннацединства, заключен гражданско-правовой договор.

— гражданин Украины или другое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, с которыми для выполнения основных задач центра единства между ними и государственным некоммерческим предприятием «Агентство национального единства», которое относится к сфере управления Миннацединства, заключен гражданско-правовой договор. Сотрудник центра единства — гражданин Украины или другое физическое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, состоящие в трудовых правоотношениях с Агентством и обеспечивающие деятельность центра единства.

— гражданин Украины или другое физическое лицо, постоянно или временно проживающие или временно находящиеся на территории другого государства, состоящие в трудовых правоотношениях с Агентством и обеспечивающие деятельность центра единства. Украинцы за рубежом — граждане Украины, постоянно или временно проживающие на территории другого государства, зарубежные украинцы — граждане другого государства или лица без гражданства, имеющие украинское этническое происхождение или происходящие из Украины.

— граждане Украины, постоянно или временно проживающие на территории другого государства, зарубежные украинцы — граждане другого государства или лица без гражданства, имеющие украинское этническое происхождение или происходящие из Украины. Центр единства — структурное подразделение Агентства или юридическое лицо иной организационно-правовой формы, образованное в соответствии с законодательством иностранного государства, обеспечивающее выполнение задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и способствующее их возвращению в Украину, функционирующие на определенной Агентством территории (в помещении, здании или сооружении, расположенном за рубежом).

Правительство установило, что «Агентство национального единства» открывает счет в органе Казначейства для осуществления оплаты в национальной валюте товаров, работ и услуг для центров единства. Также оно открывает текущий счет в АО «Укрэксимбанк» для осуществления расчетов в иностранной валюте за товары, работы и услуги для центров единства. Валютой платежей является валюта страны размещения центра единства.

На основании заключенных договоров о закупке товаров, работ и услуг Агентство подает в орган Казначейства платежную инструкцию на перечисление средств с соответствующего счета в национальной валюте, открытого Агентством в органе Казначейства, на текущий счет Агентства в АО «Укрэксимбанк» для закупки иностранной валюты и перечисления поставщику (исполнителю, поставщику) товаров, работ и услуг на счет, открытый в стране размещения центра единства.

АО «Укрэксимбанк» после получения от Агентства заявления на покупку иностранной валюты осуществляет ее покупку по официальному курсу Национального банка, установленному на дату проведения операции, в соответствии с условиями и порядком конвертации (обмена) гривны на иностранную валюту, установленных Национальным банком в соответствии с законодательством о валютном регулировании.

Агентство подает АО «Укрэксимбанк» платежные инструкции для перечисления средств на текущий счет поставщика (исполнителя, поставщика) товаров, работ и услуг для центров единства, указанный в договоре, заключенном между таким поставщиком (исполнителем, поставщиком) и Агентством.

Оплата услуг по заключенным гражданско-правовым и/или внешнеэкономическим договорам осуществляется в национальной или иностранной валюте путем перечисления Агентством средств на счета поставщиков услуг центров единства, открытые в банках Украины или банковских учреждениях иностранных государств.

Автор: Наталя Мамченко

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