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Стефанишина заявила, что подготовка Украины к вступлению в ЕС должна завершиться до конца 2027 года

14:54, 18 июля 2025
Ольга Стефанишина указала, что стратегическая цель — в 2025 году открыть все переговорные кластеры.
Стефанишина заявила, что подготовка Украины к вступлению в ЕС должна завершиться до конца 2027 года
Источник фото: Getty Images/Helmut Fohringer/APA/AFP
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Бывшая вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая теперь занимает должность Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, заявила, что несмотря на изменения в правительстве, задачи украинской власти по подготовке к членству в ЕС до конца 2027 года остаются столь же амбициозными.

В интервью изданию «Европейская правда» она указала, что стратегическая цель — в 2025 году открыть все переговорные кластеры, а до конца 2027-го завершить адаптацию украинского законодательства к законодательству ЕС.

«Даже сейчас все обязательства, которые мы на себя берем в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничены сроком конец 2027 года. То есть у нас есть 2025–26 годы на разработку решений и 2026–27 годы на их принятие», — пояснила она.

Стефанишина также сообщила, что уже готовится обновленная программа адаптации к праву ЕС. В этом помогает масштабный проект Евросоюза Ukraine2EU: «Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому кластеру — можно будет даже поэтапно утверждать эту программу по каждому из направлений».

При этом она подчеркнула, что на данный момент не видит никаких оснований для пересмотра целей евроинтеграции в сторону менее амбициозных.

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ЕС Стефанишина

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