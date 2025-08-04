Юлия Свириденко инициировала проверку состояния главы Энергетической таможни Анатолия Комара

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Министерству финансов в сотрудничестве с Государственной таможенной службой, НАПК и правоохранительными органами проверить факты, изложенные в журналистских расследованиях в отношении руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара.
По ее словам, проверка должна быть тщательной и оперативной. Она подчеркнула необходимость незамедлительно отчитаться о результатах проверки и принятых мерах в случае выявления нарушений.
«Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах», — отметила Свириденко.
Согласно расследованию проекта «Схемы», глава Энергетической таможни — одного из подразделений Государственной таможенной службы — Анатолий Комар и его семья построили особняк в элитном пригороде Киева стоимостью около 70 миллионов гривен.
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