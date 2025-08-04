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Британского адвоката лишили права на профессию из-за утаивания доходов во время развода

16:25, 4 августа 2025
Адвоката исключили из профессионального реестра за то, что он утаил часть активов от бывшей жены во время развода, чем сознательно ввел суд в заблуждение.
Британского адвоката лишили права на профессию из-за утаивания доходов во время развода
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В Великобритании дисциплинарный трибунал исключил адвоката Мэтью Стивена Бекера из профессионального реестра за преднамеренное введение в заблуждение относительно своих финансов во время бракоразводного процесса. Об этом сообщает Law Gazette.

Бекер, работавший партнером в юридической фирме Curtis Law LLP и пользовавшийся безупречной репутацией, предоставил неточную и неполную финансовую информацию, прекрасно осознавая, что она вводит в заблуждение.

В материалах дела указано, что Бекер не задекларировал свой капитал в фирме, а форму Е, которую он заполнил в рамках развода, сам считал «неформальной» и «добровольной». Однако трибунал подчеркнул, что это не давало ему, как юристу, права указывать ложные сведения.

Расследование установило, что адвокат сознательно скрыл информацию о деньгах, которые хранились на него в фирме, полагая, что его доля в бизнесе не является совместным имуществом. При этом он не сообщил об этих активах своей бывшей супруге, подписав с ней соглашение о финансовом урегулировании в момент, когда она не знала о его скрытых средствах.

Трибунал признал действия Бекера недобросовестными и отметил, что момент вывода им этих средств — сразу после завершения развода — свидетельствует о намерении скрыть активы.

Хотя суд не установил нарушений при зачислении денег на клиентский счёт фирмы, было доказано, что Бекер неправомерно инициировал выплаты с этого счёта.

«Мотивом Бекера было желание скрыть имущество от своей бывшей супруги. Он действовал осознанно, полностью контролируя ситуацию», — говорится в решении.

Несмотря на отсутствие предыдущих дисциплинарных нарушений, трибунал принял окончательное решение — исключить его из реестра адвокатов.

Юридический регулятор (SRA) потребовал компенсацию расходов в размере более £51 тыс., однако трибунал признал эти требования завышенными и обязал Бекера выплатить £23,655.68.

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