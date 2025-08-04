Полиция опровергла заявления об убийстве военного на территории монастыря в Староконстантинове

Погибшим оказался 51-летний мужчина, умерший от острого панкреатита, это подтвердила судмедэкспертиза.

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В социальных сетях начала распространяться информация о якобы убийстве военнослужащего ВСУ на территории монастыря УПЦ МП в Староконстантинове. Однако полиция Хмельнитчины официально заявила — эта информация не соответствует действительности.

Как сообщили правоохранители, 3 августа им поступило сообщение о смерти мужчины на ул. Ивана Федорова — на территории монастыря. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и медики.

Погибшим оказался 51-летний мужчина. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти стал острый панкреатит.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с пометкой «Естественная смерть». В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В СМИ же пишут, что кадры из камер наблюдения зафиксировали, как мужчина, вероятно священник, избивал другого мужчину руками и ногами, а затем перетащил мужчину на дорожку.

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