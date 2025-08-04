Командир молчал, пока инструктор избивал курсанта на учебном полигоне — будут судить военных

На учебном полигоне инструктор жестоко избил курсанта прикладом автомата, а командир взвода не вмешался — оба военных будут судить.

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Будут судить инструктора и командира учебного взвода за избиение курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу.

Командир учебного взвода, находившийся на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения.

В настоящее время инструктор учебного взвода находится под стражей и обвиняется в превышении военной служебной властью или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Командир учебного взвода отстранен от должности и обвиняется в умышленном непредотвращении совершения уголовного правонарушения подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Ему грозит до 10 лет заключения.

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