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Анастасія Купріянова стала новою очільницею Інституту судових експертиз імені Заслуженого професора Бокаріуса

18:49, 4 серпня 2025
На загальних зборах колективу інституту представили нову виконувачку обов’язків директора — кандидатку юридичних наук Анастасію Купріянову.
Анастасія Купріянова стала новою очільницею Інституту судових експертиз імені Заслуженого професора Бокаріуса
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Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса» очолила Анастасія Купріянова.

Так, на загальних зборах колективу Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України представили нову виконувачку обов’язків директора — кандидатку юридичних наук Анастасію Купріянову.

Нову очільницю установи представив заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Хто така Анастасія Купріянова

Нова керівниця має дві вищі освіти зі спеціальностей «Правознавство» (2011) і «Публічне управління та адміністрування» (2019) та науковий ступень. Із 2015 р. обіймала керівні посади в системі Мін’юсту України, зокрема, обіймала посаду заступника директора — завідувача Київського відділення ННЦ ІСЕ, очолювала Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін’юсту України.

Перші заяви та плани

Під час виступу Анастасія Купріянова подякувала керівництву Мін’юсту за довіру та наголосила, що її призначення є важливим і відповідальним кроком у професійній кар’єрі.

Вона висловила впевненість у плідній співпраці з колективом та окреслила основні вектори розвитку установи:

  • збереження та примноження вже досягнутих результатів;
  • розвиток інфраструктури для покращення експертної діяльності;
  • створення умов для ефективної роботи та збереження кадрового потенціалу.

Також Анастасія Купріянова підкреслила важливість відповідності інституту сучасним науковим і професійним стандартам.

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мінюст Міністерство юстиції України

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