«Эй – двоих набрали»: в Верховной Раде отреагировали на то, что Еврокомиссия «наказала» Украину за медленный набор судей ВАКС

«Эй, двоих набрали – в полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов»: глава комитета Верховной Рады Денис Маслов прокомментировал уменьшение выплаты Еврокомиссией за «невыполнение маяка» по набору судей Высшего антикоррупционного суда.

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25 июля стало известно, что Еврокомиссия решила финансово «наказать» Украину за невыполнение некоторых структурных «маяков» Плана Ukraine Facility, более известного как «Reforms first – money later». Об этом сообщила ЕП со ссылкой на представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье. Он указал, что Украина выполнила 13 из 16 реформ. Эти три невыполненные реформы касаются децентрализации, закона о реформе АРМА, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Таким образом, Украина может получить не 4,5 млрд евро, а чуть более 3 млрд евро – в такую сумму, по словам господина Мерсье, Еврокомиссия оценила «стоимость» 13 реформ.

О рисках такой ситуации в начале этой недели писала «Судебно-юридическая газета» в материале ««Заполнить не менее 20% вакансий судей» до сентября 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС».

На это сообщение отреагировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«ЕК, якобы, уменьшила выплату по Ukraine facility, в т. ч. из-за не набранных судей ВАКС!

Эй – двоих набрали.

В полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов. И с когнитивными тестами, и с 75% проходного на уровне закона и т.д.

А то, что только двоих, так мы предупреждали об этом.

Но ведь вы сами настаивали», – отметил Маслов.

Речь идет о таком структурном «маяке», который остался невыполненным с I квартала 2025 года, как увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда.

Дело в том, что речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС опытные юристы, и затем они должны успешно пройти сложные процедуры отбора Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).

То есть, ВККС не может просто взять любого юриста и сделать из него судью ВАКС, который будет рассматривать дела о топ-коррупции.

До сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые провалили экзамен (законопроект 12331-2).

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 19 марта 2025 года утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и список победителей конкурса. В него вошли всего двое судей – Татьяна Литвинко и Елена Чернова.

Президент Владимир Зеленский 3 июня 2025 года подписал Указ о назначении двух новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Также напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей АП ВАКС Комиссия объявила 23 ноября 2023 года.

Всего к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Однако наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания. Проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ВАКС смогли набрать лишь 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25. При этом, набрать проходной балл за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Все это вызывает вопросы относительно того, кто инициировал вообще внесение такого «маяка» в перечень задач Украины в Ukraine Facility, за которые она может получить средства от ЕС, и взвешивала ли эта особа или группа лиц сложность поставленной задачи.

Следует также напомнить, что по этому плану в III квартале 2025 года Украина должна «закрыть» выполнением задачи «заполнить не менее 20% вакансий судей». То есть, Высшая квалификационная комиссия судей должна отобрать кандидатов по довольно сложной процедуре, а Высший совет правосудия должен их назначить – до конца сентября 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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