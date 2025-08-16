После встречи Трампа с Путиным послы ЕС соберутся на внеочередное заседание

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.
Позднее стало известно, что после встречи Трампа с Путиным послы ЕС 16 августа соберутся на внеочередное заседание в онлайн-формате.
Как сообщает «Суспільне», в повестке дня только один вопрос: агрессия России против Украины, обмен мнениями.
Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.
После встречи с Путиным Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
