После встречи Трампа с Путиным послы ЕС соберутся на внеочередное заседание

Внеочередное заседание послов ЕС состоится 16 августа.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Позднее стало известно, что после встречи Трампа с Путиным послы ЕС 16 августа соберутся на внеочередное заседание в онлайн-формате.

Как сообщает «Суспільне», в повестке дня только один вопрос: агрессия России против Украины, обмен мнениями.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

После встречи с Путиным Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

