Після зустрічі Трампа з Путіним посли ЄС зберуться на позачергове засідання

Позачергове засідання послів ЄС відбудеться 16 серпня.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Згодом стало відомо, що після зустрічі Трампа з Путіним посли ЄС 16 серпня зберуться на позачергове засідання в онлайн-форматі.

Як повідомляє Суспільне, на порядку денному лише одне питання: агресія Росії проти України, обмін думками.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Після зустрічі з Путіним Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

