Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В Южной Корее появился голографический полицейский для снижения преступности, видео

11:22, 16 августа 2025
Число преступлений в радиусе парка, где установлен голографический полицейский, снизилось примерно на 22%.
В Южной Корее появился голографический полицейский для снижения преступности, видео
Фото: скриншот
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Сеула тестирует голографических полицейских в натуральную величину, чтобы повысить уровень безопасности у людей и предотвратить преступность в столице Южной Кореи, пишет Oddity Cenrtal.

В парке Цзюдун в Сеуле каждый день появляется голографический полицейский в натуральную величину, напоминающий прохожим о камерах наблюдения и готовности правоохранителей немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Модель была установлена в октябре прошлого года в рамках эксперимента, и, по данным полиции, уже дала ощутимый результат — число преступлений в радиусе парка снизилось примерно на 22%.

По словам начальника полицейского участка Чжунбу Ан Дон Хена, технология повышает чувство безопасности у граждан и оказывает профилактическое воздействие.

«Мы будем расширять подобные инициативы с применением ИИ, чтобы создать в парках среду, где люди чувствуют себя в безопасности», — добавил офицер.

Хотя голограмма не способна задерживать преступников, в полиции считают ее эффективным инструментом сдерживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Отбор на должности судей местных хозяйственных судов – в «игре» остался 751 кандидат

Минимально необходимый балл за тестирование общих знаний в сфере права набрали 1 363 претендента на должности судей, однако дальше идут далеко не все.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду