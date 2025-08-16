Практика судів
У Південній Кореї з’явився голографічний поліцейський для зниження злочинності, відео

11:22, 16 серпня 2025
Кількість злочинів у радіусі парку, де встановлений голографічний поліцейський, знизилася приблизно на 22%.
Фото: скріншот
Поліція Сеула тестує голографічних поліцейських у натуральну величину, щоб підвищити рівень безпеки у людей та запобігти злочинності в столиці Південної Кореї, пише Oddity Central.

У парку Цзюдун у Сеулі щодня з’являється голографічний поліцейський у натуральну величину, який нагадує перехожим про камери спостереження та готовність правоохоронців негайно реагувати на надзвичайні ситуації.

Модель була встановлена у жовтні минулого року в межах експерименту і, за даними поліції, вже дала відчутний результат — кількість злочинів у радіусі парку знизилася приблизно на 22%.

За словами начальника поліцейського відділку Чжунбу Ан Дон Хена, технологія підвищує відчуття безпеки у громадян і має профілактичний ефект.

«Ми будемо розширювати подібні ініціативи із застосуванням ШІ, щоб створити в парках середовище, де люди почуваються у безпеці», — додав офіцер.

Хоча голограма не здатна затримувати злочинців, у поліції вважають її ефективним інструментом стримування.

поліція Південна Корея

