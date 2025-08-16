Практика судов
  1. В Украине

Около 10% заявителям отказали в предоставлении выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести – почему

11:04, 16 августа 2025
Около 10% заявителей получили отказ из-за неполного пакета документов, подтверждающих родственную связь.
Около 10% заявителям отказали в предоставлении выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести – почему
За первую неделю работы онлайн-услуги для получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, подано более 1100 запросов.

Как отмечают в МВД, такое количество обращений подтверждает высокий спрос на сервис, который позволяет родственникам пропавших получить документ без очередей, лишней бюрократии и необходимости лично посещать учреждения.

В то же время около 10% заявителей получили отказ из-за неполного пакета документов, подтверждающих родственные связи. Для подачи заявки необходимо предоставить, в частности, свидетельства о браке или рождении, фотографию пропавшего лица, другие фактические доказательства и, в случае исчезновения военнослужащего, — уведомление из ТЦК и СП.

Подать онлайн-запрос можно через Единое окно для граждан, а подробная информация об алгоритме действий, перечне документов и этапах розыска размещена на Единой информационной платформе по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

