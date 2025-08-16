Около 10% заявителям отказали в предоставлении выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести – почему

Около 10% заявителей получили отказ из-за неполного пакета документов, подтверждающих родственную связь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первую неделю работы онлайн-услуги для получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, подано более 1100 запросов.

Как отмечают в МВД, такое количество обращений подтверждает высокий спрос на сервис, который позволяет родственникам пропавших получить документ без очередей, лишней бюрократии и необходимости лично посещать учреждения.

В то же время около 10% заявителей получили отказ из-за неполного пакета документов, подтверждающих родственные связи. Для подачи заявки необходимо предоставить, в частности, свидетельства о браке или рождении, фотографию пропавшего лица, другие фактические доказательства и, в случае исчезновения военнослужащего, — уведомление из ТЦК и СП.

Подать онлайн-запрос можно через Единое окно для граждан, а подробная информация об алгоритме действий, перечне документов и этапах розыска размещена на Единой информационной платформе по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.