Близько 10% заявникам відмовили у надані витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти – чому

Близько 10% заявників отримали відмову через неповний пакет документів, що підтверджують родинний зв’язок.

За перший тиждень роботи онлайн-послуги для отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, подано понад 1100 запитів.

Як зазначають у МВС, така кількість звернень підтверджує високий попит на сервіс, який дає змогу родичам зниклих отримати документ без черг, зайвої бюрократії та особистих візитів до установ.

Водночас близько 10% заявників отримали відмову через неповний пакет документів, що підтверджують родинний зв’язок. Для подачі заявки необхідно надати, зокрема, свідоцтва про шлюб чи народження, фотокартку зниклої особи, інші фактичні докази та, у разі зникнення військовослужбовця, — сповіщення з ТЦК та СП.

Подати онлайн-запит можна через Єдине вікно для громадян, а детальна інформація про алгоритм дій, перелік документів і етапи розшуку розміщена на Єдиній інформаційній платформі з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

