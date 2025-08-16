Практика судів
  1. В Україні

Близько 10% заявникам відмовили у надані витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти – чому

11:04, 16 серпня 2025
Близько 10% заявників отримали відмову через неповний пакет документів, що підтверджують родинний зв’язок.
Близько 10% заявникам відмовили у надані витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти – чому
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перший тиждень роботи онлайн-послуги для отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, подано понад 1100 запитів.

Як зазначають у МВС, така кількість звернень підтверджує високий попит на сервіс, який дає змогу родичам зниклих отримати документ без черг, зайвої бюрократії та особистих візитів до установ.

Водночас близько 10% заявників отримали відмову через неповний пакет документів, що підтверджують родинний зв’язок. Для подачі заявки необхідно надати, зокрема, свідоцтва про шлюб чи народження, фотокартку зниклої особи, інші фактичні докази та, у разі зникнення військовослужбовця, — сповіщення з ТЦК та СП.

Подати онлайн-запит можна через Єдине вікно для громадян, а детальна інформація про алгоритм дій, перелік документів і етапи розшуку розміщена на Єдиній інформаційній платформі з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС документи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Добір на посади суддів місцевих господарських судів – у «грі» залишився 751 кандидат

Мінімально необхідний бал за тестування загальних знань у сфері права набрали 1 363 претенденти на посади суддів, однак далі йдуть далеко не всі.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду