Изменение фамилии малолетнего ребенка — в Минюсте напомнили основания, порядок и сроки

Фамилия малолетнего ребенка может быть изменена в трех случаях.

Министерство юстиции Украины напомнило, что фамилия, имя и отчество присваиваются ребенку при регистрации рождения с одновременным определением его происхождения.

Согласно статье 145 Семейного кодекса Украины (далее – Кодекс) фамилия ребенка определяется по фамилии родителей. Если мать и отец имеют разные фамилии, фамилия ребенка определяется по их согласию. Ребенку может быть присвоена двойная фамилия, образованная путем соединения их фамилий. Если же возникает спор между родителями, то его можно решить, обратившись в орган опеки и попечительства или же в суд.

Семейное законодательство также предоставляет право родителям изменить фамилию ребенка в будущем.

Когда возможно изменить фамилию малолетнего ребенка

Согласно статье 148 Кодекса фамилия может быть изменена в таких случаях:

В случае изменения фамилии обоими родителями изменяется фамилия ребенка, который не достиг семи лет. Если же ребенок достиг семи лет, то фамилия изменяется с его согласия.

В случае изменения фамилии одним из родителей фамилия ребенка может быть изменена по согласию обоих родителей и с согласия ребенка, который достиг семи лет.

По заявлению родителей или одного из них, если второй умер, объявлен умершим, признан недееспособным или безвестно отсутствующим, ребенку, который не достиг четырнадцати лет и которому при регистрации рождения была присвоена фамилия одного из родителей, может быть изменена фамилия на фамилию другого из родителей.

Если один из родителей против изменения фамилии ребенка, то спор между ними может решаться органом опеки и попечительства либо судом. При разрешении спора учитываются исполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку, а также другие обстоятельства, которые подтверждают соответствие изменения фамилии интересам ребенка.

Куда обратиться для изменения фамилии ребенка

Порядок внесения изменений в актовые записи гражданского состояния урегулирован Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее – Закон) и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и прекращения их действия, утвержденными приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793 (далее – Правила).

Так, рассмотрение заявлений о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния относится к компетенции отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (далее – отделы ГРАГС), дипломатических представительств и консульских учреждений Украины (статья 6 Закона).

В условиях военного положения, введенного в Украине с 24.02.2022, обратиться можно в любой отдел ГРАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, подать заявление можно через центр предоставления административных услуг.

Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Какие документы необходимо подать

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния необходимо подать:

заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния;

паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца, лица без гражданства;

свидетельство о рождении;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Заявление должно быть заполнено разборчиво. В нем должны быть даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

По результатам проверки собранных документов орган государственной регистрации актов гражданского состояния составляет обоснованное заключение о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния либо об отказе в этом.

В случае отказа во внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в заключении указываются причины отказа и отмечается возможность его обжалования в судебном порядке.

Внесение изменений в актовую запись гражданского состояния проводится по заявлению, в частности, родителей.

При этом действующим законодательством не предусмотрено норм, запрещающих подачу заявления о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния через представителя.

После внесения изменений в актовую запись гражданского состояния заявителю повторно выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, центр предоставления административных услуг, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать гражданину в принятии и рассмотрении заявления об изменении фамилии малолетнего ребенка.

Сроки рассмотрения

Согласно Правилам вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации (по месту их подачи), но не более чем на три месяца.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины такой вопрос рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи к ним соответствующего заявления.

Стоимость услуги

Согласно положениям статьи 20 Закона за свидетельства, выдаваемые в связи с изменением актовых записей гражданского состояния, взимается государственная пошлина в размере, установленном законом.

За выдачу свидетельства в связи с изменением актовых записей гражданского состояния взимается государственная пошлина в размере 0,02 необлагаемого минимума доходов граждан (0,34 грн) (пункт 5 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины от 21.01.1993 № 7-93 «О государственной пошлине»).

В то же время отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины. Средства, полученные от предоставления платных услуг, зачисляются в государственный бюджет (часть третья статьи 20 Закона).

Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.12.2010 № 1168 утвержден Перечень платных услуг, которые могут предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния.

В случае возникновения вопросов или для уточнения информации вы можете позвонить на горячие линии отделов ГРАГС управлений государственной регистрации межрегиональных управлений Министерства юстиции.

