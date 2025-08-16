Зміна прізвища малолітньої дитини — у Мін’юсті нагадали підстави, порядок та строки

Прізвище малолітньої дитини може бути змінене у трьох випадках.

Міністерство юстиції України нагадало, що присвоюється прізвище, ім’я та по батькові дитині під час реєстрації народження з одночасним визначенням її походження.

Відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс) прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Дитині можуть присвоїти подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Якщо ж виникає спір між батьками, то його можна вирішити, звернувшись до органу опіки та піклування або ж до суду.

Сімейне законодавство також надає право батькам змінити прізвище дитини у майбутньому.

Коли можливо змінити прізвище малолітньої дитини

Відповідно до статті 148 Кодексу прізвище може бути змінене у таких випадках:

- У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. Якщо ж дитина досягла семи років, то прізвище змінюється за її згодою.

- У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

- За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

Якщо один із батьків проти зміни прізвища дитини, то спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Куди звернутися для зміни прізвища дитини

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану врегульовано Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793 (далі – Правила).

Так, розгляд заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану належить до компетенції відділів державної реєстрації актів цивільного стану (далі – відділи ДРАЦС), дипломатичних представництв і консульських установ України (стаття 6 Закону).

В умовах воєнного стану, запровадженого в Україні з 24.02.2022, звернутися можна до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Крім того, подати заяву можна шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном, можуть подати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Які документи необхідно подати

Для внесення змін до актових записів цивільного стану потрібно подати: заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану;

паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства;

свідоцтво про народження;

інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Заява повинна бути заповнена розбірливо. У ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання.

За наслідками перевірки зібраних документів орган державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою, зокрема, батьків.

Водночас чинним законодавством не передбачено норм, що забороняють подачу заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану через представника.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, центр надання адміністративних послуг, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про зміну прізвища малолітньої дитини.

Строки розгляду

Відповідно до Правил питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.

Вартість послуги

Згідно з положень статті 20 Закону за свідоцтва, що видаються у зв’язку із зміною до актових записів цивільного стану, справляється державне мито у розмірі, визначеному законом.

За видачу свідоцтва у зв’язку зі зміною до актових записів цивільного стану справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,34 грн) (пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).

Водночас відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються до державного бюджету (частина третя статті 20 Закону).

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі виникнення запитань або для уточнення інформації ви можете зателефонувати на гарячі лінії відділів ДРАЦС управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.

