Земельная афера на 12 миллионов гривен — в Киевской области разоблачили депутатку и ее сообщников

11:58, 16 августа 2025
Злоумышленники завладели земельными участками общей площадью 92 га.
В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении организатору и 5 членам организованной группы, которые создали противоправную схему оформления земельных участков на подставных лиц, что причинило ущерб территориальной громаде в размере 12 млн грн.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к совершению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех лиц, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, намеревавшихся приватизировать земельный участок.

«Противоправная схема заключалась в том, что администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов относительно выделения в собственность земельных участков в Киевской области. Далее пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета», — заявили в ОГП.

Расследованием установлено, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями о выделении земли не обращались.

Оформив право собственности на основании поддельных документов, злоумышленники через своего частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым собственником стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета.

Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, причинив ущерб территориальной громаде на общую сумму 12 млн грн.

Во время проведения обысков по месту работы и проживания фигурантов в г. Киеве, Киевской и Хмельницкой областях были обнаружены и изъяты документы относительно незаконного отчуждения земельных участков и их последующего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническая документация по установлению границ земельных участков, их объединению, доверенности и др.

