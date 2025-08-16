Война может закончиться к Рождеству, если состоится трехсторонняя встреча, — сенатор Линдси Грэм

Линдси Грэм выразил осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны в Украине.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что трехсторонняя встреча Трамп-Зеленский-Путин может завершить войну к Рождеству. Об этом он сказал в комментарии журналистам телеканала Fox News.

Грэм выразил осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны в Украине, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

Сенатор считает, что в случае такой встречи война может закончиться задолго до Рождества.

При этом Грэм добавил, что если переговоров не будет, Трамп может применить серьезные последствия против Путина и стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

If there’s a trilateral meeting between President @realDonaldTrump, President Zelensky and Putin, then I am cautiously optimistic that this war will end well before Christmas.



If the meeting doesn’t happen, I think President Trump may deliver severe consequences to Putin and… pic.twitter.com/rI5rpAAKM5 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 16, 2025

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.