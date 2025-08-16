Війна може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч, — сенатор Ліндсі Грем

Ліндсі Грем висловив обережний оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що тристороння зустріч Трамп-Зеленський-Путін може завершити війну до Різдва. Про це він сказав у коментарі журналістам телеканалу Fox News.

Грем висловив обережний оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.

Сенатор вважає, що у разі такої зустрічі війна може закінчитися задовго до Різдва.

При цьому Грем додав, що якщо переговорів не буде, Трамп може застосувати серйозні наслідки проти Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

If there’s a trilateral meeting between President @realDonaldTrump, President Zelensky and Putin, then I am cautiously optimistic that this war will end well before Christmas.



If the meeting doesn’t happen, I think President Trump may deliver severe consequences to Putin and… pic.twitter.com/rI5rpAAKM5 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 16, 2025

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

