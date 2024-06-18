Покушение на убийство казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве: прокуратура начала расследование

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. В СМИ сообщили, что стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

Киевская городская прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста, гражданина Казахстана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужа, после чего скрылся.

«Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где проживают супруги. Потерпевшие вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев», — отметили в прокуратуре.

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители принимают меры по установлению личности нападающего.

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