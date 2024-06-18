Привлекал бойцов к строительству дома: суд избрал меру пресечения командиру терробороны «Юг»

Суд установил 2 млн грн залога командующему силами территориальной обороны «Юг», который привлек бойцов к строительству дома.

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны «Юг» в размере 2 млн грн залога. Он заставлял подчиненных строить ему частный дом. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн.

Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству дома имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы исполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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