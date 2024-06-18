Катався на дошці і зник у воді, коли упав: у Луцьку на річці загинув юнак

Трагедія сталася 17 червня ввечері, на річці Стир.

У Луцьку загинув юнак, який катаючись на дошці для плавання упав у воду й зник. Як повідомили у ДСНС України, трагедія сталася 17 червня ввечері, на річці Стир.

Водолази обстежили 3 тис. кв.м. акваторії дна, однак до сутінків хлопця не знайшли.

Пошукові роботи продовжилися 18 червня зранку. Фахівці ДСНС обшукали річку, використовували спеціальний квадрокоптер.

«Тіло 18-річного юнака знайшли та дістали з води. На місці події працювали психолог і медик ДСНС», - сказано у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що за два тижні на водних об’єктах України вже загинуло 79 людей, з них 15 дітей.

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