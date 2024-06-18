Рада приняла за основу законопроект относительно «умных сетей»

Целью документа является развитие технологий «умных сетей», в частности микросетей в соответствии с европейскими стандартами.

Фото: bin.ua

Во вторник, 18 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об использовании терминологии в сфере внедрения «умных сетей» №11083. Об этом сообщили депутаты в соцсетях.

Законопроект поддержали 278 народных избранников.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины «Об энергетической эффективности» и в Закон Украины «О рынке электрической энергии» в части усовершенствования термина «умные сети» и определения таких терминов как «микросеть», «пользователь микросети», «островной режим микросети», «система энергетического менеджмента микросети», «реагирование на спрос», «управление спросом».

Умные сети – это электросети, которые используют для передачи и распределения электроэнергии.

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