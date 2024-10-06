В Киеве задержали мужчину, который разбил стекло припаркованного автомобиля

Злоумышленник разбил ветровое стекло автомобиля Renault.

В Киеве правоохранители по горячим следам задержали мужчину, разбившего стекло припаркованного автомобиля. Об этом сообщила патрульная полиция столицы.

Владелец машины сообщил, что во время спора со знакомым последний начал агрессивно вести себя и разбил ветровое стекло в его автомобиле Renault. После чего злоумышленник побежал в неизвестном направлении.

Правоохранители проверили близлежащие территории и обнаружили мужчину, похожего на описание заявителя.

«Гражданин признался в содеянном. Поэтому мы задержали его и передали следователям, которые будут выяснять обстоятельства этого события», - добавили в полиции.

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