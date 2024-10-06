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У Києві затримали чоловіка, який розтрощив скло припаркованої автівки

13:59, 6 жовтня 2024
Зловмисник розбив вітрове скло автомобіля Renault.
У Києві затримали чоловіка, який розтрощив скло припаркованої автівки
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У Києві правоохоронці по гарячих слідах затримали чоловіка, який розбив скло припаркованої автівки. Про це повідомила патрульна поліція столиці.

Власник машини повідомив, що під час суперечки зі знайомим, останній почав агресивно поводитись та розбив вітрове скло в його автомобілі Renault. Після чого, зловмисник побіг у невідомому напрямку.

Правоохоронці перевірили прилеглі території та виявили чоловіка, схожого за описом заявника.

«Громадянин зізнався у скоєному. Тож ми затримали його та передали слідчим, які надалі з'ясовуватимуть обставини цієї події», - додали у поліції.

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