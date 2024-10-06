Дональд Трамп пообіцяв, що у разі обрання його президентом, США висадяться на Марс

Ілон Маск також виступив на мітингу Дональда Трампа, де той пообіцяв висадитися на Марсі до кінця свого другого терміну

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу 5 жовтня заявив, що США «досягнуть Марса» до кінця його президентського строку, якщо його переоберуть, пише Sky News.

Мітинг республіканця пройшов в місті Батлер, штат Пенсільванія, де на Трампа скоїли замах.

На заході виступив засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, який виступає за колонізацію Марса й планує спрямувати туди космічні кораблі.

Мільярдер заявив, що Трамп має перемогти на президентських виборах наступного місяця, щоб «зберегти конституцію» та «зберегти демократію в Америці».

«Це ситуація, у якій перемога є обов'язковою», – додав Маск.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.