На Буковині нетверезий водій пропонував хабар поліцейським, які зупинили його авто

Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном до 4 років.

На Буковині чоловік запропонував правоохоронцям гроші, аби уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном до 4 років. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у місті Кіцмань правоохоронці зупинили автомобіль «Mazda», під керуванням 56-річного буковинця.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на освідування. Чоловік відмовився та запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду, щоб уникнути адмінвідповідальності, за керування автівкою в нетверезому стані.

«Незважаючи на попередження правоохоронців про кримінальну відповідальність, передбачену законодавством за такі дії, буковинець поклав кошти до службового автомобіля. На місце події прибула слідчо-оперативна група цього ж відділення, яка задокументувала правопорушення та вилучила неправомірні кошти у встановленому порядку», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали на водія адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ч. 1 ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі внесли відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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