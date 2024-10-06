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На Буковине нетрезвый водитель предлагал взятку полицейским, остановившим его авто

14:35, 6 октября 2024
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
На Буковине нетрезвый водитель предлагал взятку полицейским, остановившим его авто
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На Буковине мужчина предложил правоохранителям деньги во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в городе Кицмань правоохранители остановили автомобиль Mazda, под управлением 56-летнего буковинца.

Во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти тест на обследование. Мужчина отказался и предложил работникам полиции неправомерную выгоду во избежание админответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Несмотря на предупреждение правоохранителей об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за такие действия, буковинец положил средства в служебный автомобиль. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа этого отделения, которая задокументировала правонарушения и изъяла неправомерные средства в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Полицейские составили на водителя административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ч. 1 ст. 121 (Нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователи внесли сведения об указанном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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