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Какие сроки хранения дел о страховых выплатах — ответ Гоструда

13:41, 6 октября 2024
Дела о страховых выплатах потерпевших на производстве сохраняются в течение 75 лет после снятия застрахованного с учета.
Какие сроки хранения дел о страховых выплатах — ответ Гоструда
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Государственная служба Украины по труду рассказала, какие сроки хранения дел о страховых выплатах.

Так, дела о страховых выплатах потерпевших на производстве и заинтересованных лиц со всеми необходимыми документами хранятся в территориальных органах Фонда социального страхования Украины в течение 75 лет после снятия застрахованного с учета.

По истечении срока хранения дела о страховых выплатах подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, кто имеет право на страховые выплаты при смерти потерпевшего.

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