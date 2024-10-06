Практика судов
  1. В Украине

«Ваш родственник попал в ДТП» — в Сумской области суд наказал молодых людей, которые обманывали пенсионеров

13:23, 6 октября 2024
Всего установлено 28 потерпевших, у которых обвиняемые мошенническим путем выманили около 2,4 млн. грн.
«Ваш родственник попал в ДТП» — в Сумской области суд наказал молодых людей, которые обманывали пенсионеров
Фото: delo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области осудили троих мужчин, которые обманули 28 доверчивых граждан по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Доказано, что обвиняемые, распределив между собой роли, звонили по телефону преимущественно пожилым людям и, выдавая себя за родственника потерпевшего, сообщали, что он сбил на авто человека.

Следовательно, якобы за непривлечение к ответственности, или же на лечение потерпевшего, необходимо собрать и передать средства. Испуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения, а это от 5 тыс. грн. до 713 тыс. грн.

Всего установлено 28 потерпевших, у которых обвиняемые вместе или отдельно в 2019 году мошенническим путем выманили около 2,4 млн. грн.

«Более того, один из обвиняемых причастен к разбойному нападению. Установлено, что когда он после договоренности пришел к потерпевшему домой за деньгами, тот усомнился, что мужчина и попросил показать документы. Обвиняемый ударил потерпевшего в лицо и отобрал 8 тыс. 974 грн», — указали в прокуратуре.

В суде обвиняемые, которым по 24 года, вину свою признали, уверяли, что раскаиваются.

По приговору суда причастного к разбою приговорен к 7 годам 2 месяцам лишения свободы (ч. 3 ст. 15/ч. 2 ст. 190, ч. 2 и ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 УК Украины) Его сообщники приговорены к 5 годам 4 месяцам лишения свободы (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор НИЦСЭ Михаил Можаев: «Мы первыми установили причастность хакеров Главного разведывательного управления генштаба рф к кибератаке на украинский энергетический объект»

Ни одна страна в мире не испытывала такое количество кибератак как Украина за 2 года и 7 месяцев – директор НИЦСЭ Михаил Можаев.

Пойдите и попробуйте снизить зарплату в антикоррупционных органах – откровенно скажу, это невозможно – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа объяснила, почему социальные стандарты замораживают в то время, как средняя зарплата в госорганах составляет 55 тысяч грн.

Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, но непонятно, будут ли они нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений

Законопроект предусматривает возможность применения к юридическому лицу дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера в виде временного ограничения деятельности юридического лица или временного ограничения в получении прав и преимуществ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду