«Ваш родственник попал в ДТП» — в Сумской области суд наказал молодых людей, которые обманывали пенсионеров

Всего установлено 28 потерпевших, у которых обвиняемые мошенническим путем выманили около 2,4 млн. грн.

Фото: delo.ua

В Сумской области осудили троих мужчин, которые обманули 28 доверчивых граждан по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Доказано, что обвиняемые, распределив между собой роли, звонили по телефону преимущественно пожилым людям и, выдавая себя за родственника потерпевшего, сообщали, что он сбил на авто человека.

Следовательно, якобы за непривлечение к ответственности, или же на лечение потерпевшего, необходимо собрать и передать средства. Испуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения, а это от 5 тыс. грн. до 713 тыс. грн.

Всего установлено 28 потерпевших, у которых обвиняемые вместе или отдельно в 2019 году мошенническим путем выманили около 2,4 млн. грн.

«Более того, один из обвиняемых причастен к разбойному нападению. Установлено, что когда он после договоренности пришел к потерпевшему домой за деньгами, тот усомнился, что мужчина и попросил показать документы. Обвиняемый ударил потерпевшего в лицо и отобрал 8 тыс. 974 грн», — указали в прокуратуре.

В суде обвиняемые, которым по 24 года, вину свою признали, уверяли, что раскаиваются.

По приговору суда причастного к разбою приговорен к 7 годам 2 месяцам лишения свободы (ч. 3 ст. 15/ч. 2 ст. 190, ч. 2 и ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 УК Украины) Его сообщники приговорены к 5 годам 4 месяцам лишения свободы (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины).

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