Кирилла Буданова наградили отличием за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками

Глава ГУР получил благодарность от премьер-министра Дениса Шмыгаля за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками. Об этом сообщает ГУР.

Глава ГУР поблагодарил премьера и украинское правительство за признание результатов работы ГУР МО, а также за всестороннюю поддержку и укрепление спецслужбы.

«Это символическое отличие подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, без устали и настойчиво», - отметил Кирилл Буданов.

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