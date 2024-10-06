Кирила Буданова нагородили відзнакою за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками

Очільник ГУР отримав подяку від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками. Про це повідомляє ГУР.

Очільник ГУР подякував прем’єру та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МО, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби.

«Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо», - зазначив Кирило Буданов.

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