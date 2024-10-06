Telegram випустив оновлення — користувачі тепер можуть дарувати один одному анімовані подарунки

Віртуальні подарунки мають вигляд анімованих зображень із текстовими привітаннями.

Telegram випустив велике оновлення. Розробники месенджера додали декілька цікавих нововведень для користувачів.

Так, користувачі можуть дарувати один одному не тільки Telegram Premium, а й віртуальні подарунки, які мають вигляд анімованих зображень із текстовими привітаннями. Вони оцінюються у внутрішній валюті Telegram Stars.

Водночас подарунки можна надсилати анонімно. Одержувач дізнається, від кого подарунок, але ваше ім'я не буде видно іншим, навіть якщо подарунок буде відображено в профілі.

Також після оновлення для користувачі доступні: підтримка прямих трансляцій у режимі RTMP у версії для Android, оновлені відеочати на iOS, а ще більше опцій для скарг на контент у публічних чатах і каналах.

Разом із цим Telegram запустив нову платформу для надсилання кодів, яка дає змогу будь-якому бізнесу верифікувати номери клієнтів.

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