Telegram випустив оновлення — користувачі тепер можуть дарувати один одному анімовані подарунки

Telegram випустив велике оновлення. Розробники месенджера додали декілька цікавих нововведень для користувачів.
Так, користувачі можуть дарувати один одному не тільки Telegram Premium, а й віртуальні подарунки, які мають вигляд анімованих зображень із текстовими привітаннями. Вони оцінюються у внутрішній валюті Telegram Stars.
Водночас подарунки можна надсилати анонімно. Одержувач дізнається, від кого подарунок, але ваше ім'я не буде видно іншим, навіть якщо подарунок буде відображено в профілі.
Також після оновлення для користувачі доступні: підтримка прямих трансляцій у режимі RTMP у версії для Android, оновлені відеочати на iOS, а ще більше опцій для скарг на контент у публічних чатах і каналах.
Разом із цим Telegram запустив нову платформу для надсилання кодів, яка дає змогу будь-якому бізнесу верифікувати номери клієнтів.
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