На Черкащині чоловік викрав Державний прапор України з могили військового — яке покарання йому загрожує

На Черкащині викрили 53-річного чоловіка, який викрав Державний прапор України з могили військового.

Фото: misto.vn.ua

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю за фактом наруги над могилою, а саме у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на могилі.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 53-річний чоловік ввечері 18 вересня, перебуваючи на кладовищі, яке розташоване на території одного із сіл Золотоніського району, демонструючи явну неповагу до суспільства та зневагу до встановлених у суспільстві правил поведінки, грубо порушуючи суспільні відносини, що забезпечують загальноприйняті моральні принципи та релігійні традиції щодо поховання померлих та вияву поваги і пам`яті померлих, незаконно заволодів Державним прапором України, який був встановлений на могилі військового.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

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