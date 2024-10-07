В Черкасской области мужчина похитил Государственный флаг Украины с могилы военного — какое наказание ему грозит

В Черкасской области разоблачили 53-летнего мужчину, похитившего Государственный флаг Украины с могилы военного.

Фото: misto.vn.ua

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю по факту надругательства над могилой, а именно в незаконном завладении предметом, находившимся на могиле.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 53-летний мужчина вечером 18 сентября, находясь на кладбище, расположенном на территории одного из сел Золотоношского района, демонстрируя явное неуважение к обществу и пренебрежение к установленным в обществе правилам поведения, грубо нарушая общественные отношения, обеспечивающие общепринятые моральные принципы и религиозные традиции погребения умерших и проявление уважения и памяти умерших, незаконно завладел Государственным флагом Украины, установленным на могиле военного.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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