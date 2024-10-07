Укладання договору дарування — які його особливості

Для укладення договору дарування слід звернутися до державного або приватного нотаріуса.

Фото: centraljust.gov.ua

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало особливості укладання договору дарування.

Що таке договір дарування?

Договір дарування - це домовленість сторін, за якою одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність згідно з частиною першою статті 717 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Важливо, що договір дарування завжди є БЕЗОПЛАТНИМ

Дарувальник (той, хто дарує) не має права вимагати від обдаровуваного зустрічних дій за свій дарунок. Він не отримує ніякої матеріальної вигоди. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування (частина друга 2 статті 717 ЦК України).

Як і де оформити договір дарування?

Відповідно до частини другої статті 719 ЦК України договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Законодавством також передбачена обов'язкова державна реєстрація права власності набутого за договором нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Для укладення договору дарування слід звернутися до державного або приватного нотаріуса:

- за місцем знаходження нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки т.п.);

- за місцезнаходженням юридичної особи або зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін договору (дарувальника чи обдаровуваного).

Договір дарування від імені дарувальника (власника майна) може укласти і його представник. Для цього дарувальник має надати своєму представнику довіреність, яка повинна бути нотаріально посвідченою. За наявності такого документу будь - яка зазначена в ньому повірена особа, може представляти інтереси дарувальника у нотаріуса при укладанні договору дарування та його підписанні.

Проте слід наголосити, що у такій довіреності має бути чітко зазначене прізвище, ім’я та по батькові обдаровуваної особи.

Варто зазначити, що договір дарування спільного сумісного майна подружжя, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним.

Якщо дарувальник є власником лише частини будинку, квартири, які перебувають у спільній частковій власності кількох осіб, то на укладення договору дарування однієї частки згода інших співвласників для посвідчення такого правочину не потрібна.

При укладанні договору дарування сторони мають усвідомлювати, що відповідно до частини другої статті 177 Сімейного кодексу України батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина.

Водночас, згідно з частиною третьою цієї статті батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.

Статтею 720 ЦК України встановлено, що батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

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