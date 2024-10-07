Практика судів
  1. В Україні

Укладання договору дарування — які його особливості

07:36, 7 жовтня 2024
Для укладення договору дарування слід звернутися до державного або приватного нотаріуса.
Укладання договору дарування — які його особливості
Фото: centraljust.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало особливості укладання договору дарування.

Що таке договір дарування?

 Договір дарування - це домовленість сторін, за якою одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність згідно з частиною першою статті 717 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Важливо, що договір дарування завжди є БЕЗОПЛАТНИМ

Дарувальник (той, хто дарує) не має права вимагати від обдаровуваного зустрічних дій за свій дарунок. Він не отримує ніякої матеріальної вигоди. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування (частина друга 2 статті 717 ЦК України).

Як і де оформити договір дарування?

Відповідно до частини другої статті 719 ЦК України договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Законодавством також передбачена обов'язкова державна реєстрація права власності набутого за договором нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Для укладення договору дарування слід звернутися до державного або приватного нотаріуса:

- за місцем знаходження нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки т.п.);

 - за місцезнаходженням юридичної особи або зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін договору (дарувальника чи обдаровуваного).

Договір дарування від імені дарувальника (власника майна) може укласти і його представник. Для цього дарувальник має надати своєму представнику довіреність, яка повинна бути нотаріально посвідченою. За наявності такого документу будь - яка зазначена в ньому повірена особа, може представляти інтереси дарувальника у нотаріуса при укладанні договору дарування та його підписанні.

Проте слід наголосити, що у такій довіреності має бути чітко зазначене прізвище, ім’я та по батькові обдаровуваної особи.

Варто зазначити, що договір дарування спільного сумісного майна подружжя, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним.

Якщо дарувальник є власником лише частини будинку, квартири, які перебувають у спільній частковій власності кількох осіб, то на укладення договору дарування однієї частки згода інших співвласників для посвідчення такого правочину не потрібна.

При укладанні договору дарування сторони мають усвідомлювати, що відповідно до частини другої статті 177 Сімейного кодексу України батьки (усиновлювачі) або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, власником або користувачем яких є малолітня дитина.

Водночас, згідно з частиною третьою цієї статті батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.

Статтею 720 ЦК України встановлено, що батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді та ВККС назвали Громадську раду доброчесності головною загрозою для конкурсу в апеляційні суди

І в парламенті, і в Комісії сумніваються, що Рада доброчесності здатна ефективно виконувати свої повноваження.

Добір на посади суддів буде оголошено майже на 1300 посад суддів місцевих судів

ВККС хоче, щоб на одну вакантну посаду судді було чотири претенденти, але є проблема.

Депутати хочуть ввести до законодавства покарання за сталкінг та переслідування у соціальних мережах

Народні обранці вирішили ввести до законодавства поняття сталкінгу, тобто, свідомого, здійснюваного із злим умислом переслідування та спричинення занепокоєння іншій людині.

Верховний Суд визначив особливості застосування присічного строку реалізації права на одноразову грошову допомогу

Особливість підрахунку присічного строку під час реалізації права особи на одноразову грошову допомогу – позиція Верховного Суду.

Кабмін затвердив склад комісії, яка відбиратиме нового директора Бюро економічної безпеки

Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва