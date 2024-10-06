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На Полтавщині у будинку сталася пожежа — загинула сім'я з двома дітьми

12:29, 6 жовтня 2024
Під час пожежі загинула родина: чоловік, жінка та їхні син та донька 2020 року народження.
На Полтавщині у будинку сталася пожежа — загинула сім'я з двома дітьми
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На Полтавщині у селі Слобідка сталася пожежа у приватному будинку, унаслідок чого загинули четверо людей, двоє з них – діти. Про це повідомляє поліція регіону.

Попередньо встановлено, що вночі 5 жовтня у приватному будинку сталася пожежа. Після повної її ліквідації в приміщенні виявлено четверо осіб без ознак життя.

Як з’ясували поліцейські, під час пожежі загинула родина: чоловік, 1987 року народження, жінка, 1993 року народження, їхні малолітні син та донька 2020 року народження.

Для встановлення причин смерті тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

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