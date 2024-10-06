На Полтавщине в доме произошел пожар - погибла семья с двумя детьми

Во время пожара погибла семья: мужчина, женщина и их сын и дочь 2020 года рождения.

На Полтавщине в селе Слободка произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли четыре человека, двое из них - дети. Об этом сообщает полиция региона.

Предварительно установлено, что ночью 5 октября в частном доме произошел пожар. После полной ее ликвидации в помещении обнаружены четыре человека без признаков жизни.

Как выяснили полицейские, при пожаре погибла семья: мужчина, 1987 года рождения, женщина, 1993 года рождения, их малолетние сын и дочь 2020 года рождения.

Для установления причин смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло за собой возникновение пожара или аварии, которой причинена гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

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