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Telegram выпустил обновление — пользователи теперь могут дарить друг другу анимированные подарки

13:05, 6 октября 2024
Виртуальные подарки выглядят как анимированные изображения с текстовыми приветствиями.
Telegram выпустил обновление — пользователи теперь могут дарить друг другу анимированные подарки
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Telegram выпустил большое обновление. Разработчики мессенджера добавили несколько интересных новшеств для пользователей.

Так, пользователи могут дарить друг другу не только Telegram Premium, но и виртуальные подарки, имеющие анимированные изображения с текстовыми приветствиями. Они оцениваются во внутренней валюте Telegram Stars.

В то же время, подарки можно присылать анонимно. Получатель узнает, от кого подарок, но ваше имя не будет видно другим, даже если подарок будет отображен в профиле.

Также после обновления для пользователя доступны: поддержка прямых трансляций в режиме RTMP в версии для Android, обновленные видеочаты на iOS, а еще больше опций для жалоб на контент в публичных чатах и ​​каналах.

Вместе с этим Telegram запустил новую платформу для отправки кодов, позволяющую любому бизнесу верифицировать номера клиентов.

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