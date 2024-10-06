«Ваш родич потрапив у ДТП» — на Сумщині суд покарав молодиків, які ошукували пенсіонерів

Усього встановлено 28 потерпілих, у яких обвинувачені шахрайським шляхом виманили близько 2,4 млн грн.

Фото: delo.ua

На Сумщині засудили трьох чоловіків, які ошукали 28 довірливих громадян за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Доведено, що обвинувачені, розподіливши між собою ролі, телефонували переважно особам похилого віку та, видаючи себе за родича потерпілого, повідомляли, що він збив на авто людину.

Відтак нібито за непритягнення до відповідальності, або ж на лікування потерпілого, необхідно зібрати та передати кошти. Налякані пенсіонери віддавали всі свої заощадження, а це від 5 тися до 713 тисяч гривень.

Усього встановлено 28 потерпілих, у яких обвинувачені разом чи окремо в 2019 році шахрайським шляхом виманили близько 2,4 млн грн.

«Більш того, один із обвинувачених причетний до розбійного нападу. Встановлено, що коли він після домовленості прийшов до потерпілого додому за грошима, той засумнівався, що чоловік правоохоронець та попросив показати документи. Обвинувачений ударив потерпілого в обличчя та відібрав 8 тис. 974 грн», — вказали у прокуратурі.

У суді обвинувачені, яким по 24 роки, провину свою визнали, запевняли, що розкаюються.

За вироком суду причетного до розбою засуджено до 7 років 2 місяців позбавлення волі (ч. 3 ст. 15/ч. 2 ст. 190, ч. 2 та ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України) Його спільників засуджено до 5 років 4 місяців позбавлення волі (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

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