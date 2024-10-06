Практика судів
  1. В Україні

«Ваш родич потрапив у ДТП» — на Сумщині суд покарав молодиків, які ошукували пенсіонерів

13:23, 6 жовтня 2024
Усього встановлено 28 потерпілих, у яких обвинувачені шахрайським шляхом виманили близько 2,4 млн грн.
«Ваш родич потрапив у ДТП» — на Сумщині суд покарав молодиків, які ошукували пенсіонерів
Фото: delo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині засудили трьох чоловіків, які ошукали 28 довірливих громадян за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Доведено, що обвинувачені, розподіливши між собою ролі, телефонували переважно особам похилого віку та, видаючи себе за родича потерпілого, повідомляли, що він збив на авто людину.

Відтак нібито за непритягнення до відповідальності, або ж на лікування потерпілого, необхідно зібрати та передати кошти. Налякані пенсіонери віддавали всі свої заощадження, а це від 5 тися до 713 тисяч гривень.

Усього встановлено 28 потерпілих, у яких обвинувачені разом чи окремо в 2019 році шахрайським шляхом виманили близько 2,4 млн грн.

«Більш того, один із обвинувачених причетний до розбійного нападу. Встановлено, що коли він після домовленості прийшов до потерпілого додому за грошима, той засумнівався, що чоловік правоохоронець та попросив показати документи. Обвинувачений ударив потерпілого в обличчя та відібрав 8 тис. 974 грн», — вказали у прокуратурі.

У суді обвинувачені, яким по 24 роки, провину свою визнали, запевняли, що розкаюються.

За вироком суду причетного до розбою засуджено до 7 років 2 місяців позбавлення волі (ч. 3 ст. 15/ч. 2 ст. 190, ч. 2 та ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України) Його спільників засуджено до 5 років 4 місяців позбавлення волі (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – проект Кабміну

Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Ми першими встановили причетність хакерів Головного розвідувального управління генштабу рф до кібератаки на український енергетичний об’єкт»

Жодна країна в світі не зазнавала такої кількості кібератак як Україна за 2 роки і 7 місяців – директор НДЦСЕ Михайло Можаєв.

Підіть і спробуйте зменшити зарплату в антикорупційних органах – відверто скажу, це неможливо – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснила, чому соціальні стандарти заморожують у той час, як середня зарплата у держорганах складає 55 тисяч грн.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду