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Які строки зберігання справ про страхові виплати — відповідь Держпраці

13:41, 6 жовтня 2024
Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві зберігаються протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку.
Які строки зберігання справ про страхові виплати — відповідь Держпраці
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Державна служба України з питань праці розповіла, які строки зберігання справ про страхові виплати.

Так, справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в територіальних органах Фонду соціального страхування України протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку.

Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

Раніше повідомлялося, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

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