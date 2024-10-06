Дональд Трамп пообещал, что в случае избрания его президентом, США высадятся на Марс

Илон Маск также выступил на митинге Дональда Трампа, где тот пообещал высадиться на Марсе до конца своего второго срока.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного митинга 5 октября заявил, что США «достигнут Марса» до конца его президентского срока, если его переизберут, пишет Sky News.

Митинг республиканца прошел в городе Батлер, штат Пенсильвания, где на Трампа совершили покушение.

На мероприятии выступил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, выступающий за колонизацию Марса и планирующий направить туда космические корабли.

Миллиардер заявил, что Трамп должен победить на президентских выборах в следующем месяце, чтобы «сохранить конституцию» и «сохранить демократию в Америке».

«Это ситуация, в которой победа обязательна», – добавил Маск.

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