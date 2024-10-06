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В Україні підвищать тарифи на оформлення паспортів та проставлення апостиля

15:29, 6 жовтня 2024
Також змінюються тарифи по обміну посвідчення водія та оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру.
В Україні підвищать тарифи на оформлення паспортів та проставлення апостиля
Фото: pasport.org.ua
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З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України. Про це повідомив Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн (зараз ціна послуги становить 540 грн);
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн (зараз ціна послуги становить 1000 грн);
  • Обмін посвідчення водія - 950 грн (зараз ціна послуги становить 800 грн);
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;
  • Проставлення апостиля - 650 грн  (зараз ціна послуги становить від 450 грн);

Раніше ми повідомляли, що Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

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