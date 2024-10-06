В Україні підвищать тарифи на оформлення паспортів та проставлення апостиля

Також змінюються тарифи по обміну посвідчення водія та оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру.

Фото: pasport.org.ua

З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України. Про це повідомив Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн (зараз ціна послуги становить 540 грн) ;

; Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн (зараз ціна послуги становить 1000 грн) ;

; Обмін посвідчення водія - 950 грн (зараз ціна послуги становить 800 грн);

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн ;

Проставлення апостиля - 650 грн (зараз ціна послуги становить від 450 грн) ;

Раніше ми повідомляли, що Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

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