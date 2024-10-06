Конкурс на 3 посади судді КСУ за квотою Президента — комісія допустила 14 кандидатів

Документи 14 кандидатів передали до Дорадчої групи експертів.

Дорадча група експертів повідомила, що 2 жовтня конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, допустила до участі у конкурсному відборі таких 14 осіб, як:

БАЛАЦЬКА Ольга Романівна

БАРАБАШ Юрій Григорович

ІВАЩЕНКО Владислав Іванович

КАМІНСЬКА Наталія Василівна

КОНСТАНТИЙ Олександр Володимирович

КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович

ОПАНАСЮК Тетяна Іванівна

РУБАНЕЦЬ Артем Олександрович

САВЧИН Михайло Васильович

САНДУЛЯК Алла Василівна

ТРЕТЬЯКОВА Оксана Олегівна

ФІЦАЙ Олена Леонідівна

ЯРОМЕНОК Роман Олександрович

ЯРЧАК Ігор Степанович

Дорадча група експертів вже отримала від президентської комісії документи цих 14-ти кандидатів.

Разом з тим, комісія надала строк до 16 жовтня 2024 року для подання та виправлення деяких документів ще 19-м особам, зокрема:

Вацу О.І.

Водяннікову О.Ю.

Голобутовському Р.З.

Грабару М.Ф.

Денисенко Н.М.

Довгалю С.В.

Івановській А.М.

Кірєєву Г.Ю.

Медведенку О.П.

Мельничуку А.А.

Милованову Р.В.

Мірошникову І.Ю.

Морозовій О.О.

Нагірняку М.Ф.

Рєзніковій С.С.

Скринніковій Н.С.

Солдатенко О.В.

Ткаченку О.В.

Турчинському М.І.

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