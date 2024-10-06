На війні загинув зять Ірини Фаріон — Василь Особа

Він захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».

На фронті загинув Василь Особа — зять мовознавиці й колишньої нардепки Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня. Про це повідомила його дружина та донька Фаріон Софія Семчишин.

Він захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж».

«Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов», — написала Софія.

Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок уточнив, що Василь Особа загинув у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Додамо, що суд продовжив В’ячеславу Зінченку запобіжний захід.

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