Українські захисники можуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування

Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням.

Фото: armyinform.com.ua

Українські військовослужбовці та ветерани можуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування. Про це нагадали у Сумській ОВА.

Для цього потрібно звернутися до медичних закладів, які надають стоматологічну допомогу і мають договір із НСЗУ. Послугу можна отримати у всіх областях країни.

Наразі участь у проєкті беруть 274 заклади, серед яких комунальні, державні та приватні клініки.

Безоплатними послугами з лікування зубів можуть скористатись: ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники бойових дій; військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням. Сума безоплатної допомоги не має перевищувати 24 952 гривні.

У рамках пакету надавач зобов’язаний забезпечити проведення первинних і невідкладних стоматологічних оглядів, планову допомогу дітям, інструментальні дослідження, профілактичні огляди школярів, знеболення, екстрену медичну допомогу, направлення на спеціалізоване лікування та проведення хірургічних втручань.

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