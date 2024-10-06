В Израиле на автовокзале города Бэер-Шева произошел теракт — один человек погиб, еще 10 ранены

Теракт произошел на центральном автовокзале в Беэр-Шеве.

В воскресенье, 6 октября, на центральном автовокзале в израильском городе Беэр-Шева произошел теракт с применением огнестрельного и холодного оружия, передает newsru.co.il.

В результате теракта были ранены 11 человек. Молодая женщина находилась в критическом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но в итоге констатировали смерть раненой.

Сообщается, что полицейские застрелили террориста. Сейчас полиция и спецслужбы ведут розыск возможных сообщников террориста.

Место происшествия оцеплено полицией.

Напомним, 1 октября в Тель-Авиве произошел теракт — неизвестные открыли огонь по трамвайной остановке.

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