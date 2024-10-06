Стало известно, имеет ли право на удлиненный отпуск отец двоих детей, если мать находится на лечении

Отец имеет право на предоставление ежегодно дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Стало известно, имеет ли право на удлиненный отпуск отец двух детей, если мать находится на длительном лечении. Ответ на этот вопрос дали специалисты Гоструда.

Статья 186-1 КЗоТ Украины определяет, что гарантии, установленные статьями 56, 176, 177, частями третьей – восьмой статьи 179, статьями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 настоящего Кодекса, распространяются детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также на попечителей (попечителей), одного из приемных родителей, одного из родителей-воспитателей.

Таким образом, если мать находится на длительном лечении, отец двоих детей имеет право на предоставление ежегодно дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней, предусмотренных статьей 182-1 КЗоТ Украины. Кроме того, если один или оба ребенка имеют инвалидность, продолжительность этого отпуска составляет 17 календарных дней.

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